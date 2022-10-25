عودة رونالدو لتدريبات مانشستر يونايتد الجماعية

أعلن نادي مانشستر يونايتد عودة كريستيانو رونالدو لاعب الفريق للتدريبات الجماعية للفريق.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة شيريف تيراسبول في الجولة الخامسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وشهد التدريب عودة رونالدو بعد غيابه عن مواجهة تشيلسي السابقة في الدوري بقرار من إريك تين هاج باستبعاده.

وتدرب رونالدو بشكل فردي خلال الأيام السابقة في الكارينجتون "المدينة الرياضية لمانشستر يونايتد" من أجل البقاء جاهزا قبل أن يعود للتدريبات الجماعية لمواجهة شيريف تيراسبول.

ونشر الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد صورا للمران الأخير لللفريق وظهر خلالهم النجم البرتغالي وهو يتدرب بشكل طبيعي.

التدريب شهد أيضا عودة كل من هاري ماجواير ودوني فان دي بيك ووان بيساكا الثلاثي المصاب.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط وبفارق 3 نقاط عن ريال سوسيداد صاحب الصدارة.

ماذا حدث؟

بدأ كل شيء في الصيف، حين تأخر رونالدو عن حضور الفترة التحضيرية، وسط أنباء تؤكد رغبته في الرحيل وبحثه عن فريق جديد.

وبعد انضمامه متأخرا إلى التحضيرات، لم يجد البرتغالي مكانه الأساسي محجوزا، وحتى الآن لعب 8 مباريات في الدوري الإنجليزي، ولكن بينهم مشاركتين أساسيتين فقط، ليراكم 340 دقيقة لعب حتى الآن.

على الناحية الأخرى بدأ رونالدو جميع مباريات يونايتد الأربع في الدوري الأوروبي، وفي جميع المسابقات سجل هدفين وصنع هدفا.

واقعة ترك الملعب ليست الأولى من جانب النجم البالغ من العمر 37 عاما هذا الموسم، إذ شوهد يغادر ملعب أولد ترافورد قبل نهاية مباراة الفريق الودية أمام رايو فايكانو في شهر أغسطس الماضي.

هذه المرة التقطت الكاميرات النجم البرتغالي وهو يخرج صوب غرفة خلع الملابس قبل دقائق من نهاية المباراة أمام توتنام والنتيجة تشير لتقدم الشياطين الحمر بنتيجة 2-0.

رد الفعل

مانشستر يونايتد أعلن استبعاد رونالدو من مباراة تشيلسي وقال في بيان مقتضب: "كريستيانو رونالدو لن يكون مع فريق مانشستر يونايتد في مباراة السبت ضد تشيلسي. بقية القائمة تركز على التحضير لهذه المباراة".

فيما رّد رونالدو في بيان عبر "إنستجرام": "كما فعلت دائما طوال مسيرتي أحاول أن أعيش وأن ألعب باحترام تجاه زملائي والمنافسين والمدربين، هذا لم يتغير، أنا لم أتغير.

أنا نفس الشخص المحترف الذي كنت عليه طوال الـ20 عاما الماضية وأنا ألعب كرة القدم، ولعب الاحترام دائما دورا هاما للغاية في عملية اتخاذي للقرارات.

لقد بدأت في سن صغيرة جدا، وكان اللاعبون الأكبر سنا وأصحاب الخبرات في غاية الأهمية بالنسبة لي، لذا حاولت دائما أن أكون مثالا بنفسي يحتذى به للشباب الذين يلعبون في الفرق التي لعبت لها.

لكن لسوء الحظ هذا ليس ممكنا دائما، وأحيانا تتحكم المشاعر فينا في بعض اللحظات.

في الوقت الحالي، أشعر أنه يتعين علي مواصلة العمل الجاد في كارينجتون -مركز تدريبات مانشستر يونايتد- مع دعم زملائي في الفريق والاستعداد لأي شيء في المباريات المقبلة.