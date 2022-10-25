اختبر معلوماتك عن تاريخ منتخب السعودية في كأس العالم

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 13:39

كتب : محمود صلاح

سعيد العويران - السعودية

هل تعرف تاريخ منتخب السعودية في كأس العالم؟

السعودية ضمن أكثر الدول العربية مشاركة والأكثر خوضا للمباريات في المونديال.

اختبر معلوماتك عن المشاركات السعودية في كأس العالم.

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