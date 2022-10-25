ليس صلاح.. فان دايك يكشف أكثر لاعب يثق به لتسديد ركلات الجزاء

كشف فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن أكثر لاعب يثق به لتسديد ركلات الجزاء في صفوف الفريق.

محمد صلاح هو المتخصص الأول في تسديد ركلات الجزاء لليفربول منذ سنوات، لكنه لم يكن اختيار النجم الهولندي.

وقال فان دايك: "من أثق به أكثر من غيره في تنفيذ ركلات الجزاء؟ إنه جيمس ميلنر".

وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "ميلنر هو ميلنر، بفضل كل ما حققه بالفعل في مثل هذا السن".

وأكمل "أتمنى أن أكون قادرا على القيام بكل هذه الأشياء عندما أكون في مثل عمره".

ميلنر البالغ من العمر 36 عاما سجل 19 ركلة جزاء منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2015.

بينما أحرز صلاح 24 ركلة جزاء منذ انضمامه إلى الحمر في صيف 2017.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما.

في 269 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 164 هدفا وأرسل 67 تمريرة حاسمة.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.