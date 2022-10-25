خبر في الجول - رأفت خليل وكوكا يعودان من المنتخب الأولمبي لـ الأهلي قبل السوبر

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 00:33

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي - رأفت خليل

غادر رأفت خليل وأحمد نبيل "كوكا" ثنائي المنتخب الأولمبي معسكر الفراعنة في الإسكندرية من أجل الالتحاق بالأهلي قبل مباراة السوبر.

رأفت خليل

النادي : الأهلي

أحمد نبيل كوكا

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن ثنائي الأهلي غادر معسكر المنتخب الأولمبي وفي طريقه إلى القاهرة ليتلحق بالأهلي قبل السفر إلى أبو ظبي من أجل خوض السوبر المصري أمام الزمالك.

واتفق الأهلي مع المنتخب على عودة الثنائي مرة أخرى بعد مباراة السوبر، وذلك للحاق بمباراة الإياب بين مصر وإيسواتيني.

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وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن مغادرة حسام عبد المجيد مدافع الزمالك لمعسكر المنتخب الأولمبي والانضمام إلى فريقه لخوض السوبر. (طالع التفاصيل)

ويلعب الزمالك والأهلي في مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتقام مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي في أبو ظبي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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