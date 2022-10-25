خبر في الجول – عبد المجيد يعود من المنتخب الأولمبي وينضم لـ الزمالك في السوبر

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 00:03

كتب : إبراهيم رمضان

احتفال حسام عبد المجيد بهدفه في شباك المقاولون العرب

يعود حسام عبد المجيد مدافع منتخب مصر الأولمبي إلى فريقه الزمالك من أجل الاستعداد لمباراة السوبر.

وعلم FilGoal.com أن حسام عبد المجيد سيعود إلى الزمالك اليوم الثلاثاء، بعدما يترك معسكر المنتخب الأولمبي.

وسيحضر عبد المجيد من الإسكندرية إلى القاهرة للالتحاق بفريق الزمالك قبل السفر مباشرة إلى أبو ظبي.

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وطلب الزمالك من المنتخب الأولمبي السماح للثنائي محمد طارق وحسام عبد المجيد بالانضمام للفريق أثناء السفر إلى أبو ظبي لخوض مباراة السوبر.

لكن المنتخب الأولمبي وافق على ترك عبد المجيد فقط للفريق الأبيض، وذلك لارتباط الفراعنة بمواجهة إستواتيني في التصيفات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ويلعب الزمالك والأهلي في مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتقام مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي في أبو ظبي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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