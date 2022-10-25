برصاصة بن رحمة وهدف مثير للجدل.. وست هام يجتاز بورنموث

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 00:15

كتب : FilGoal

سعيد بنرحمة

تغلب وست هام يونايتد على بورنموث بهدفين دون رد في ختام منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد الهدف الأول جدلا واسعا عقب وجود شك في لمسة يد، إذ تم تناقل الكرة وسط فوضى داخل منطقة جزاء بورنموث.

في النهاية أرسلت رأس توماس سوتشيك الكرة إلى رأس المدافع كرت زوما ليسكنها الشباك في الدقيقة 45.

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وفي الوقت ذاته أصيب دومينيك سولانكي مهاجم بورنموث وأتى كيفر مور بدلا منه.

وترك جيانلوكا سكاماكا مهاجم وست هام موقعه في الدقيقة 74 لصالح ميكايل أنطونيو، بينما غادر جارود بوين في الدقيقة 88 ليأتي فلاديمير كوفال بدلا منه.

وأخيرا أتى الهدف الثاني في الدقيقة 92 بواسطة الجزائري سعيد بنرحمة من ركلة جزاء، تم احتسابها بسبب لمسة يد.

الفوز الأول لوست هام في آخر 3 مباريات رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر.

بينما استمر بورنموث بلا فوز للمباراة الثالثة على التوالي، وبالهزيمة الثانية على التوالي، في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

وست هام يونايتد الدوري الإنجليزي بورنموث سعيد بنرحمة
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