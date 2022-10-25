مصري آخر في أرسنال.. من هو الناشيء الذي ظهر مع النني

ظهر محمد النني لاعب أرسنال في تدريبات الفريق تحت 16 عاما على خلفية سعيه للحصول على رخصة التدريب A خلال الفترة المقبلة.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

وكان النني أعلن حصوله على رخصة التدريب B من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأسبوع الماضي.

ونشر جورج بيرد، أحد أعضاء أكاديمية آرسنال عبر حسابه الشخصي على تويتر صورة النني خلال حصة للفريق تحت 16 عاما.

Mohamed Elneny coaching Arsenal U16s during a training session. pic.twitter.com/IkQ1VhknNl — Jeorge Bird (@jeorgebird) October 24, 2022

لكن، ما لفت الأنظار حقا هو اللاعب الشاب في الصورة بجوار النني الذي اتضح أنه ذو أصول مصرية.

كاميرون إسماعيل المولود في 22 نوفمبر 2006، يحمل 3 جنسيات المصرية والنيجيرية والإنجليزية.

Arsenal have signed Camron Ismail for their U15 squad. pic.twitter.com/tXCbil90b6 — Jeorge Bird (@jeorgebird) February 9, 2022

انضم لـ فريق أرسنال تحت 15 عاما في فبراير 2002، ثم تدرج إلى الفريق تحت 16 عاما ثم بالأخير بدأ رفقة الفريق تحت 18 عاما هذا الموسم.

وخاض كاميرون الذي يجيد اللعب كظهير أيسر مباراة وحيدة كاملة هذا الموسم كانت أمام ويست هام بروميتش تحت 18 عاما.

ويستغل النني فترة غيابه عن الملاعب، بسبب الإصابة التي تعرّض لها في مباراة فولام بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليُتمم اختبارات الحصول على رخصة التدريب A من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان النني انتقل لصفوف أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير 2016.

ولعب ابن الـ29 عاما 147 مباراة مع أرسنال سجل خلالها خمسة أهداف وصنع عشرة آخرين.