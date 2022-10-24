رضا شحاتة: لا ينقص الداخلية سوى الانسجام بين اللاعبين

شدد رضا شحاتة المدير الفني لـ الداخلية على أنّ ما ينفص الفريق الفترة الحالية هو الانسجام بين اللاعبين.

وخسر الداخلية مباراته الثانية في الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري بهدفين دون رد على ملعب الإسكندرية.

وقال رضا شحاتة عقب المباراة في تصريحات لـ أون تايم سبورتس1: "نعلم منذ البداية أننا نحتاج مزيدا من الوقت من أجل الانسجام والتعود على طريقة اللعب".

وأضاف "القائمة تضم تنوع بين لاعبين منهم أفارقة ولاعبين من الدرجة الثانية، فقط بالمزيد من الوقت وخوض الكثير من المباريات الرسمية ستتحقق المعادلة".

وتابع "الجمهور أيضا لديه عامل وتلقي هدفا في البداية كذلك، لكن أعلم يقينا أن الفريق الفترة المقبلة سيتحسن بشكل كبير وسيكون أفضل".

وأتم "هل التوقف مفيد؟ سيفيدينا بالطبع لكن نحن نحتاج الآن إلى مباريات رسمية أكثر، خضنا وديات في التحضير لكن لم تكشف عن الشكل الحقيقي للفريق".

وبعد الخسارة اليوم تجمّد رصيد الداخلية عند نقطة واحدة في المركز الـ13.

فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة السادسة في صدارة الترتيب بجانب الأهلي والزمالك.