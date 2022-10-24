محمود أبو السعود رجل مباراة فيوتشر والمقاولون العرب

فاز محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب بجائزة رجل المباراة أمام فيوتشر، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري المصري على استاد السلام.

وتألق أبو السعود في الدفاع عن شباكه أمام الفريق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، وتأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية بإنهاء الدور الأول في المركز الرابع.

وحصد المقاولون النقطة الثانية هذا الموسم في المركز السابع، بعد التعادل في الجولة الأولى مع غزل المحلة بهدف لكل فريق.

بينما يحتل فيوتشر المركز الرابع حتى الآن بـ 4 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين دون رد.

وإليكم أبرز أرقام أبو السعود في المباراة:

دقائق اللعب: 90

مرات لمس الكرة: 37

التصديات: 5

التصديات للكرة من داخل منطقة الجزاء: 3

التمريرات الصحيحة: 13 من 26

دقة التمرير: 50%

التمريرات الطولية الصحيحة: 8 من 21