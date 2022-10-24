مساء الخير.. أوناي إيمري يعود إلى الدوري الإنجليزي لتدريب أستون فيلا

عاد أوناي إيمري إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لتولي تدريب أستون فيلا خلفا لـ ستيفن جيرارد.

وأقال أستون فيلا جيرارد مؤخرا بعد الهزيمة أمام فولام في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي بثلاثية دون رد.

وأعلن أستون فيلا عبر موقعه الرسمي تولي مدرب فياريال السابق المهمة اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل.

وكانت صحيفة "ذا أثليتك" كشفت عن لقاء تم اليوم بين إدارة فيلا وإيمري، ومن المقرر أن يدفع النادي الإنجليزي الشرط الجزائي للمدرب مع فياريال والذي قيمته 5.25 مليون جنيه إسترليني.

إيمري الذي يعرف الدوري الإنجليزي جيدا، عندما كان مدربا لـ أرسنال وكان عادةً يدخل المؤتمرات الصحفية بعبارة "جود إيينيج" والتي كان يقصد بها مساء الخير.

وكان أبرز إنجاز حققه إيمري مع أرسنال هو التأهل لنهائي الدوري الأوروبي وخسارته أمام تشليسي قبل أن يرحل نوفمبر 2019.

ثم تولى الإسباني المسؤولية في فياريال موسم 2020-21. خلال ذلك الموسم، فاز فريق إيمري على أرسنال ومانشستر يونايتد في طريقهم للفوز بالدوري الأوروبي.

وتولى إيمري سابقًا تدريب إشبيلية بين عامي 2016 و 2019، وفاز بالدوري الأوروبي ثلاث مرات.

ويحتل أستون فيلا المركز 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فاز برباعية على برينتفورد يوم الأحد في أول مباراة له بدون جيرارد هذا الموسم.