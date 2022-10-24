صن: كريستيانو رونالدو منفتح للعودة إلى إيطاليا من بوابة هذا النادي

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد منفتحا للعودة إلى الدوري الإيطالي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعيش رونالدة فترة سيئة في مسيرته الكروية داخل أولد ترافورد بعد استبعاده من قائمة الفريق الأخيرة لمواجهة تشيلسي.

وبحسب "ذا صن" الإنجليزية فإن نابولي أصبح الوجهة المحتملة لـ كريستيانو الفترة المقبلة بعد خروجه من حسابات تشيلسي.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي صرف نظر عن التعاقد مع رونالدو رغم أنه كان أبرز المهتمين في ضم اللاعب خلال الصيف الماضي.

ونوهت الصحيفة أن تواجد نابولي في دوري أبطال أوروبا مغريا لـ كريستيانو الذي بدأ تلك الأزمة بسبب عدم مشاركة مانشستر يونايتد في البطولة.

وكان نابولي حسم تأهله إلي دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد الوصول للنقطة 12 من 4 إنتصارات بالعلامة الكاملة.

فيما على المستوى المحلي، يتصدر نادي الجنوب جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 29 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ميلان الوصيف.

ماذا حدث؟

بدأ كل شيء في الصيف، حين تأخر رونالدو عن حضور الفترة التحضيرية، وسط أنباء تؤكد رغبته في الرحيل وبحثه عن فريق جديد.

وبعد انضمامه متأخرا إلى التحضيرات، لم يجد البرتغالي مكانه الأساسي محجوزا، وحتى الآن لعب 8 مباريات في الدوري الإنجليزي، ولكن بينهم مشاركتين أساسيتين فقط، ليراكم 340 دقيقة لعب حتى الآن.

على الناحية الأخرى بدأ رونالدو جميع مباريات يونايتد الأربع في الدوري الأوروبي، وفي جميع المسابقات سجل هدفين وصنع هدفا.

واقعة ترك الملعب ليست الأولى من جانب النجم البالغ من العمر 37 عاما هذا الموسم، إذ شوهد يغادر ملعب أولد ترافورد قبل نهاية مباراة الفريق الودية أمام رايو فايكانو في شهر أغسطس الماضي.

هذه المرة التقطت الكاميرات النجم البرتغالي وهو يخرج صوب غرفة خلع الملابس قبل دقائق من نهاية المباراة أمام توتنام والنتيجة تشير لتقدم الشياطين الحمر بنتيجة 2-0.

رد الفعل

مانشستر يونايتد أعلن استبعاد رونالدو من مباراة تشيلسي وقال في بيان مقتضب: "كريستيانو رونالدو لن يكون مع فريق مانشستر يونايتد في مباراة السبت ضد تشيلسي. بقية القائمة تركز على التحضير لهذه المباراة".

فيما رّد رونالدو في بيان عبر "إنستجرام": "كما فعلت دائما طوال مسيرتي أحاول أن أعيش وأن ألعب باحترام تجاه زملائي والمنافسين والمدربين، هذا لم يتغير، أنا لم أتغير.

أنا نفس الشخص المحترف الذي كنت عليه طوال الـ20 عاما الماضية وأنا ألعب كرة القدم، ولعب الاحترام دائما دورا هاما للغاية في عملية اتخاذي للقرارات.

لقد بدأت في سن صغيرة جدا، وكان اللاعبون الأكبر سنا وأصحاب الخبرات في غاية الأهمية بالنسبة لي، لذا حاولت دائما أن أكون مثالا بنفسي يحتذى به للشباب الذين يلعبون في الفرق التي لعبت لها.

لكن لسوء الحظ هذا ليس ممكنا دائما، وأحيانا تتحكم المشاعر فينا في بعض اللحظات.

في الوقت الحالي، أشعر أنه يتعين علي مواصلة العمل الجاد في كارينجتون -مركز تدريبات مانشستر يونايتد- مع دعم زملائي في الفريق والاستعداد لأي شيء في المباريات المقبلة.