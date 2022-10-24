دي بروين يوضح الفارق بين جيسوس وهالاند

أوضح كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الفارق بين ما كان يقدمه جابرييل جيسوس وهو يلعب للفريق السماوي وما يفعله إيرلينج هالاند منذ انضمامه في الصيف.

جيسوس انتقل إلى أرسنال ويتألق هذا الموسم في صفوفه، فيما انفجر هالاند بعد وصوله لفريق بيب جوارديولا.

وقال دي بروين عن الأمر "لا أعتقد أن الأمر مختلفا كثيرا، لكن هو اختلاف لاعبين، لعبنا بمهاجم وهمي في مباريات كثيرة، كما لعب جابرييل جيسوس كمهاجم صريح كثيرا، ورحيم ستيرلنج كذلك".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه "ربما لا يكون مثل هالاند، لكن إذا شاهدتم جابرييل جيسوس مع أرسنال، فهو يلعب كمهاجم صريح".

جيسوس سجل 5 أهداف وصنع 4 مع المدفعجية خلال 11 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وواصل البلجيكي "الأمر يعتمد على نوعية المباريات والمنافسين، الآن نلعب بمهاجم صريح يقوم بتحركات مختلفة".

وأردف "أعتقد أن علينا أن نعتاد على الطريقة التي يلعب بها هالاند، وأرى أن الأمور تسير على ما يرام".

وأتم "الجميع يعرف ما يمكن لهالاند أن يقدمه، فهو يسجل الأهداف ويثبت حضوره في كل مباراة، قد يحسم العديد من المباريات الصعبة".

الشاب النرويجي وصل إلي الهدف رقم 17 خلال 11 مباراة فقط في الدوري هذا الموسم.

هالاند يفصله 6 أهداف فقط عن العدد الذي سجله محمد صلاح وسون هيونج مين هدافا الدوري الموسم الماضي، وما زال يتبقى أكثر من ثلثي الموسم.

ويؤمن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بقدرة لاعبه إيرلينج هالاند على كسر الرقم القياسي لهداف الدوري الإنجليزي في موسم واحد، والذي يحمله محمد صلاح نجم ليفربول.

صلاح هو صاحب الرقم القياسي في موسم الدوري الإنجليزي الذي يتكون من 38 مباراة، إذ سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ليس عليك أن تكون عبقريا لتدرك أن هالاند قادر على تخطي هذا الرقم القياسي إذا استمر بهذا المعدل التهديفي".

وأضاف المدرب الإسباني "لكن في كرة القدم يمكن أن تسجل وبعدها بأيام تتوقف عن ذلك، لا تعرف".

يذكر أن هالاند حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس.

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