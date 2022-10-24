ليفربول يعلن تغيير مواعيد 3 مباريات عقب كأس العالم

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 17:50

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد

أعلن نادي ليفربول إعادة جدولة مواعيد 3 مباريات في الدوري الإنجليزي عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

ونشر ليفربول عبر موقعه الرسمي أن الثلاث مباريات أمام: أستون فيلا في الجولة الـ17، وليستر سيتي في الجولة الـ18 والأخيرة أمام برينتفورد في الجولة الـ19.

وأُعيد جدولة تلك المباريات حيث تجرى اثنين منهم في شهر ديسمبر والآخرى في أوائل شهر يناير المقبل.

أخبار متعلقة:
عقدة سيتي جراوند مستمرة.. هندرسون يقود نوتنجهام لقهر ليفربول تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم.. وكارفاليو أساسي أمام نوتنجهام فورست مؤتمر جوارديولا عن – عدم سماع إهانات ليفربول.. وعدم الشكوى من جدول المباريات هدف نونيز الأول في أنفيلد يقود ليفربول للفوز على وست هام

وجاءت التعديل كالآتي:

تقام مباراة ليفربول وأستون فيلا الإثنين 26 ديسمبر في السادسة والنصف ضمن منافسات الجولة الـ17.

فيما تعقد المباراة بين ليفربول وليستر سيتي الجمعة 30 ديسمبر في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الـ18.

بينما ستكون مواجهة ليفربول وبرينتفورد الإثنين 2 يناير في السادسة والنصف ضمن منافسات الجولة الـ19.

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 16 نقطة بعد مرور 11 جولة، فاز في 4 وتعادل في مثلهم وخسر ثلاث.

ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
دي بروين يوضح الفارق بين جيسوس وهالاند كاريك يتولى تدريب ميدلسبره جوارديولا يؤمن بقدرة هالاند على كسر رقم صلاح القياسي كونتي: نلعب كل 3 أيام ونحاول تحسين وضع الفريق نيوكاسل يُسقط توتنام في عقر داره ويقتحم المربع الذهبي فوز كبير لـ أستون فيلا في أول مباراة بعد رحيل جيرارد.. وانتصار مثير لـ فولام على ليدز قطار أرسنال يتوقف.. ساوثامبتون يفرض التعادل على متصدر الدوري الإنجليزي انفجار ما بعد جيرارد.. أستون فيلا يحقق رقما تاريخيا في أول 6 دقائق مع المدرب المؤقت
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - سيد عيد مدربا لـ الإنتاج الحربي بدلا من عبد الناصر محمد 4 دقيقة | الدرجة الثانية
جاريدو: لا يمكن الحكم على أداء وشكل الإسماعيلي بعد المباراة الثانية في الدوري 23 دقيقة | الكرة المصرية
عبد الرحمن عاطف: فاسيلو أعاد لـ المحلة طريقة اللعب التي تشبه الأرجنتين 48 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أنشيلوتي: من يخشى الإصابات فليشاهد الأفلام على الأريكة.. وراهنت رودريجو ساعة | دوري أبطال أوروبا
صبري رحيل رجل مباراة الاتحاد والداخلية ساعة | الكرة المصرية
الانطلاقة الأفضل منذ بداية الألفية.. الاتحاد يتصدر الدوري بثنائية في الداخلية ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر روديجير: فينيسيوس يساعدني على تحدث الإسبانية.. وكروس أسطورة ساعة | دوري أبطال أوروبا
كأس العالم - الدنمارك.. سنلعب المونديال بقلب إريكسن ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 2 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 3 في الجول يكشف أسباب استبعاد خماسي الأهلي من قائمة مباراة الإسماعيلي 4 خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة