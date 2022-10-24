ليفربول يعلن تغيير مواعيد 3 مباريات عقب كأس العالم

أعلن نادي ليفربول إعادة جدولة مواعيد 3 مباريات في الدوري الإنجليزي عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

ونشر ليفربول عبر موقعه الرسمي أن الثلاث مباريات أمام: أستون فيلا في الجولة الـ17، وليستر سيتي في الجولة الـ18 والأخيرة أمام برينتفورد في الجولة الـ19.

وأُعيد جدولة تلك المباريات حيث تجرى اثنين منهم في شهر ديسمبر والآخرى في أوائل شهر يناير المقبل.

وجاءت التعديل كالآتي:

تقام مباراة ليفربول وأستون فيلا الإثنين 26 ديسمبر في السادسة والنصف ضمن منافسات الجولة الـ17.

فيما تعقد المباراة بين ليفربول وليستر سيتي الجمعة 30 ديسمبر في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الـ18.

بينما ستكون مواجهة ليفربول وبرينتفورد الإثنين 2 يناير في السادسة والنصف ضمن منافسات الجولة الـ19.

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 16 نقطة بعد مرور 11 جولة، فاز في 4 وتعادل في مثلهم وخسر ثلاث.