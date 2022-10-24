حميد ماو رجل مباراة المحلة والإسماعيلي

حصل حميد ماو لاعب غزل المحلة على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي.

وفاز غزل المحلة على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وحقق غزل المحلة الانتصار الأول في الدوري بعدما تعادل في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب. (طالع التفاصيل)

بينما تلقى الإسماعيلي خسارته الثانية بعدما خسر أمام الأهلي في الجولة الأولى.

ولعب حميد ماو 50 تمريرة خلال المباراة منها 41 بشكل صحيح بنسبة 82%.

ولمس ماو الكرة 65 مرة خلال المباراة، وأكمل مراوغات ناجحة مرة واحدة.

واستعاد ماو الكرة 10 مرات، واعترض الهجمات مرتين، ونجح في تدخلات أرضية 5 مرات من أصل 11 مرة.

وحصل ماو على مخالفتين لصالحه خلال المباراة.