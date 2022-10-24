مباراة الأهداف الملغية.. غزل المحلة يحقق فوزه الأول على الإسماعيلي منذ 14 عاما

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 16:58

كتب : FilGoal

غزل المحلة × الإسماعيلي

حقق غزل المحلة الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدفا واحد في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وسجل هدفي المحلة في المباراة كل من أحمد الشيخ وجابرييل أوريك، بينما سجل حازم مرسي هدف الإسماعيلي.

الفوز هو الأول لغزل المحلة على الإسماعيلي في الدوري منذ 14 عاما، إذ انتصر غزل المحلة لآخر مرة على الإسماعيلي في شهر مايو عام 2008 بهدفين دون مقابل.

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ومنذ الفوز الأخير للمحلة خاض الفريقين 10 مباريات ضد بعضهما في الدوري وانتهت 5 مباريات بالتعادل بينما حقق الإسماعيلي الفوز في 5 آخرين.

وكانت مباراتي الموسم الماضي قد انتهوا بالتعادل السلبي بدون أهداف ذهابا وإيابا.

وارتفع رصيد غزل المحلة للنقطة الرابعة ف المركز الثالث مؤقتا، بينما بقى الإسماعيلي بدون نقاط في المركز الأخير.

كاد الإسماعيلي أن يتقدم مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق عمر الوحش من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار المرمى.

وبعد 10 دقائق تقدم أحمد الشيخ لغزل المحلة بالهدف الأول مستغلا عرضية من محمد بازوكا مرت من جميع مدافعي الإسماعيلي واستقبلها الشيخ بتسديدة قوية في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 16 أضاف غزل المحلة الهدف الثاني من خطأ فادح لمحمد فوزي حارس الإسماعيلي الذي فشل في استقبال تمريرة حمدي النقاز لتمر الكرة للشباك ولكن الحكم احتب خطأ للحارس بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب تدخل عبد الرحمن عاطف ليلغي الهدف.

وفي الشوط الثاني سجل غزل المحلة هدفا جديدا عن طريق خالد الإخميمي بتسديدة غيرت اتجاهها من الدفاع وخدعت الحارس وسكنت الشباك، ولكن الهدف ألغي بسبب وجود عبد الرحمن عاطف المتداخل في حالة تسلل.

وفي الدقيقة الـ 54 أضاف سجل عبد الرحمن عاطف تلك المرة بنفسه من تمرير من باولن فوافي ولكن الحكم قرر إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد على عبد الرحمن عاطف في بداية الهجمة.

وأضاف جابرييل أوريك الهدف الثاني لغزل المحلة واحتسب تلك المرة في الدقيقة الـ 74 مستغلا تمريرة رائعة من فوافي لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك بنجاح.

وقلص البديل حازم مرسي النتيجة للإسماعيلي في الدقيقة الـ 86 برأسية بعد عرضية نفذها عبد الرحمن مجدي.

غزل المحلة الإسماعيلي الدوري المصري
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