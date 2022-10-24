كاريك يتولى تدريب ميدلسبره

أعلن نادي ميدلسبره يوم الإثنين تعيين مايكل كاريك نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق كمدير فني للفريق.

يأتي ذلك بعد إقالة كريس وايلدر من منصبه بسبب تراجع نتائج ميدلسبره.

ويحتل ميدلسبره المركز الـ21 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية برصيد 17 نقطة بعد مرور 16 جولة.

وسبق لكاريك البالغ من العمر 41 عاما، أن تولى مهمة تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت عقب رحيل أولي جونار سولشاير.

تجربة كاريك القصيرة مع يونايتد قاد فيها الفريق في 3 مباريات.

وحقق كاريك الفوز في مباراتين مع الشياطين الحمر وتعادل واحدة.

كاريك سيظهر في منصبه الجديد مع الفريق ضد بريستون نورث ايند يوم السبت المقبل.

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