سجل هدفا قاتلا.. ماذا قدم كوكا مع ألانياسبور ضد جالاتاسراي

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 23:57

كتب : FilGoal

احتفال أحمد حسن كوكا بهدفه - ألانياسبور

قاد أحمد حسن كوكا لاعب ألانياسبور فريقه للتعادل مع جالاتاسراي بهدفين لكل فريق.

وشارك كوكا في المباراة بالكامل من الدقيقة الأولى وحتى النهاية.

وسجل كوكا هدف ألانياسبور الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 93 ليحصل الفريق على تعادلا قاتلا.

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التعادل رفع رصيد ألانياسبور للنقطة الـ 12 في المركز الـ 12، كما ارتفع رصيد جالاتاسراي للنقطة الـ 17 في المركز الثامن.

وإليكم أبرز ما قدمه كوكا خلال المباراة

تسديدات: 1 على المرمى وأخرى خارج المرمى.

سجل هدفا.

لمس الكرة: 30 مرة.

التمريرات: 16 مرة صحيحة من 22 بدقة 73%.

الكرات الطولية: 1

الصراعات الأرضية: 2 كانوا ناجحين.

الصراعات الهوائية: ثلاثة ناجحين من أربعة.

فقد الكرة: 7 مرات.

وقع في التسلل: مرة واحدة.

أبعد الكرة عن مرماه: مرة واحدة.

ووصل كوكا إلى هدفه الثالث مع ألانيا سبور خلال 8 مباريات شارك بهم.

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