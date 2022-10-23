سامي: هذا ما قصدته بوصف فيريرا بالمحظوظ.. والوردي كان سيطرد في حالة واحدة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 23:33

كتب : FilGoal

أحمد سامي - سيراميكا كليوباترا

أوضح أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا ما قصده حول تصريحاته التي وصف بها جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك بالمحظوظ.

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال سامي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الزمالك فريق كبير وكنا نلعب للحصول على النقاط الثلاث ولكن في أول 10 دقائق أحرزوا هدفا وهذا صعب الأمور علينا وحاولنا العودة وصنعنا الفرص وأحرزنا هدفا ملغيا، وكان هناك لعبة أراها (طرد رسمي)".

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وتابع "الزمالك من أفضل فرق الدوري التي تنفذ المرتدات وساعده في ذلك الهدف المبكر وإن كان قد تأخر كان من الممكن أن يكون لدينا فرصة أكبر للعودة للمباراة أشكر اللاعبين لأنهم قدموا مباراة جيدة وأتمنى أن يكون القادم أفضل ".

واستمر "طوال عمري لدي قناعات وأفكار في كرة القدم لن أتخلى عنها سواء كنت أواجه فريقا كبيرا أو صغيرا لأن جميع اللاعبين في مصر يشبهون بعضهم فلماذا ألعب مباراة دفاعية بحتة؟ أنا راض عن أداء الفريق ولكن بالطبع حزين من النتيجة لأننا ارتكبنا أخطاء قليلة".

وشدد "عقب المباراة قلت إن جيسوالدو فيريرا مدرب محظوظ وأريد أن أصافحه لاكتساب ذلك الحظ ولكن هذا كان على سبيل المزاح ولا يمنع أنه مدرب كبير ولديه اسم معروف ولكن ما قصدته أنه كان محظوظا اليوم ولا يوجد مشكلة في ذلك لأنه ليس أمرا سيء وأنا أعرف حدودي جيدا وأحترمه ووجوده في الدوري المصري أمر جيد".

وأضاف "قلت للحكم محمد معروف أن زكريا الوردي كان سيحصل على بطاقة حمراء في حال لو كان لاعبا في فريق غير الأهلي أو الزمالك".

وحقق الزمالك فوزه الثاني على التوالي محققا العلامة الكاملة من أول جولتين بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة الثالثة من مباراتين.

أحمد سامي سيراميكا كليوباترا الزمالك جيسوالدو فيريرا
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