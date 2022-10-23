ديمبيلي ينفجر في وجه فالفيردي.. برشلونة يسحق بلباو وسط سيل من الإصابات

سحق برشلونة ضيفه أتلتيك بلباو بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإسباني.

سجل أهداف برشلونة عثمان ديمبيلي في الدقيقة 12 وسيرجي روبرتو في الدقيقة 18 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 22 وفيران توريس في الدقيقة 73.

وخاض برشلونة هذه المباراة ضد مدربه السابق إرنستو فالفيردي، الذي قاده منذ صيف 2017 حتى أقيل في يناير 2020.

لم يتلق برشلونة أي أهداف في آخر 5 مباريات على ملعبه "كامب نو" في الدوري الإسباني، وهي أفضل مسيرة تحت قيادة تشافي هيرنانديز من نوعها.

هي أيضا أفضل مسيرة متتالية لبرشلونة منذ 12 مباراة متتالية بين أبريل وديسمبر 2011 تحت قيادة بيب جوارديولا.

ديمبيلي في كل مكان

سجل عثمان ديمبيلي الهدف الأول في الدقيقة 12 برأسية بعد عرضية من روبرت ليفاندوفسكي.

وفي الدقيقة 18 صنع ديمبيلي الهدف الثاني ليسجله سيرجي روبرتو بتسديدة اصطدمت بقدم إينيجو مارتينيز وسكنت الشباك.

أول تبديل اضطراري في المباراة أتى في الدقيقة 21 بنزول داني جارسيا بدلا من أندير هيريرا.

وفي الدقيقة 22 سجل ليفاندوفسكي هدفه الثاني عشر في الدوري الإسباني لهذا الموسم، بعد تمريرة حاسمة كالعادة من عثمان ديمبيلي.

هل يلحق جافي بكأس العالم؟

شكوك تحلق الآن عقب إصابة أفضل لاعب شاب في العالم بجوائز حفل الكرة الذهبية، حيث سقط جافي وترك موقعه لفرانك كيسي في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 53 أهدر برشلونة الرابع بعد عرضية من سيرجي روبيرتو حاول الدفاع تشتيتها إلا أن الكرة اصطدمت بقدم بيدري وارتدت من القائم الأيمن للمرمى.

وفي الدقيقة 59 خرج داني جارسيا مصابا بعد مشاركته كبديل لهيريرا، وأتى أويان سانسيه بدلا منه، فيما أتى إنيجو ليكوي بدلا من أوسكار دي ماركوس.

على الجانب الآخر حل أنسو فاتي وفيران توريس وماركوس ألونسو بدلا من روبرت ليفاندوفسكي وبيدري وجول كوندي في الدقيقة 63.

الرابع

استمرت تبديلات فالفيردي بنزول أوناي فينسيدور وراؤول جارسيا بدلا من أوير زاراجا وإيناكي ويليامز في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 73 سجل فيران توريس رابع الأهداف بلمسة متقنة بين قدمي الحارس، بعد تمريرة كالعادة من ديمبيلي.

بذلك وصلت حصيلة الجناح الفرنسي إلى هدف و3 تمريرات حاسمة في المباراة، قبل أن يترك موقعه لبابلو توري في الدقيقة 78.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

فيما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 18 نقطة في المركز السادس.