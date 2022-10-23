كونتي: نلعب كل 3 أيام ونحاول تحسين وضع الفريق

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 22:59

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - توتنام

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام أن فريقه لعب بشكل جيد أمام نيوكاسل رغم الخسارة.

وخسر توتنام أمام نيوكاسل بهدفين لهدف في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وقال كونتي عقب المباراة: " قبل الهدف الأول خلقنا العديد من الفرص للتسجيل وربما إذا كان لدينا إنهاء أفضل أمام المرمى لسجلنا الهدف، ثم جاء الهدف ولا أريد التعليق على قرار الحكم".

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وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "استقبلنا الهدف في أفضل لحظة، ثم جاء الهدف الثاني من هجمة مرتدة، حاولنا وسجلنا هدفا واحدا ولم نفعل ما يكفي للتسجيل مجددا".

وأكمل "علينا إدارة الوضع الحالي بشكل جيد والتغلب عليه، وعندما تلعب كل 3 أيام فيجب أن يكون لديك فريق قوي وعميق".

وأشار "نحاول تحسين وضعنا خطوة بخطوة ونحن بحاجة إلى الوقت والصبر، ومن خلال تجربتي أقول إننا بخير".

وأتم تصريحاته "إذا لعبنا مباراة واحدة كل 6 أو 7 أيام يمكننا القتال والمنافسة على إحدى البطولات".

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