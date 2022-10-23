مؤتمر كولر: لذلك خرج ديانج.. وهذه ليست كرة القدم التي أريدها

أبدى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عدم رضاه عن بعض عيوب الأداء رغم فوز الفريق على أسوان بهدف دون رد، في الجولة الثانية للدوري المصري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لدينا أخطاء صغيرة في التمرير. صعبنا المباراة وأحدثنا هذه المشاكل لأنفسنا. مشكلة التركيز استمرت لنهاية المباراة".

وأضاف "ارتكبنا أخطاء في إنهاء الهجمات، وعدم التركيز تسبب في بعض الخطورة علينا. أحدثنا لأنفسنا حالة من التوتر بلا ضرورة".

وأوضح "نحتاج للعمل على مسألة التركيز، ونحتاج للعب كرة قدم أفضل من تلك. هناك بعض اللقطات التي لم تكن بهذا السوء ولكن هذه ليست كرة القدم التي أريدها".

وتابع كولر "جزء كبير من مشكلة التركيز يعود للاعب نفسه. كل لاعب عليه مسؤولية تجاه فريقه ونفسه، ويجب أن يكون في كامل تركيزه طوال المباراة".

وواصل "في النهاية نتيجة 1-0 تظل فوزا وأنا سعيد بأننا حققناه والآن ننظر للقادم".

وعن خوض مباراة السوبر المرتقبة ضد الزمالك يوم 28 أكتوبر قال: "لا يمكنني الدخول في عقول اللاعبين ولا أعرف مخاوفهم. بالنسبة لي المباراة التالية هي الأهم دائما".

وأضاف "منذ توقيعي على العقد يحدثني الناس دائما عن مباراة الزمالك ولم أكن أفهم لماذا يفكرون بها ولدينا مباريات قبلها. دائما المباراة التالية هي الأهم لي أيا كانت".

وعن تبديلاته قال كولر: "لدينا قائمة كبيرة من اللاعبين الذين يستحقون المشاركة في المباريات وليس فقط أن أراهم في التدريبات. اللاعبون يركضون كثيرا ومن الجيد أن أشرك دماء جديدة خصوصا في الناحية الهجومية".

وبالعودة إلى المباراة قال السويسري: "النتيجة ساعدت أسوان ومنحته الأمل بإمكانية التعادل حتى النهاية. يجب أن نسجل الأهداف لنريح أنفسنا عوضا عن جعل المباراة أصعب علينا".

وعن خروج أليو ديانج قال كولر: "لم يكن ذلك بسبب التمريرات الخاطئة التي نفذها، ولكنه شعر بآلام بسيطة في العضلة الخلفية ولم أرغب في المخاطرة باستمراره في الملعب، رغم أنه كان يريد مواصلة اللعب".

واختتم المدرب "لا زلت في مرحلة التعرف على اللاعبين وسمعت عن مشكلة إهدار الفرص من قبل. سأتحدث معهم بشكل منفرد لأنهم يجب أن يعرفوا أن ذلك لا يجب أن يستمر خصوصا حين تكون النتيجة معقدة مثل التقدم بهدف واحد".