تذكرتي تعلن عدد الحضور التفصيلي لمباريات الدوري المصري

أصدرت شركة "تذكرتي" بيانًا أوضحت فيه إحصائيات بيع التذاكر والحضور في مباريات اليوم الأحد بالدوري المصري.

واستعرضت "تذكرتي" كل إحصائيات مباريات المصري ضد بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا ضد الزمالك، والأهلي ضد أسوان.

وأوضح بيان تذكرتي أن الشركة "على مسافة واحدة من جميع الأندية المصرية".

وجاءت الإحصائيات كالآتي:

المصري x بيراميدز

المصري: 384 تذكرة مباعة للجمهور العام الحضور: 310 مشجعًا.

بيراميدز: 3 تذاكر مباعة للجمهور العام الحضور: 3 مشجعين.

سيراميكا كليوباترا x الزمالك

سيراميكا: لم يتم بيع أي تذكرة الحضور: 0.

الزمالك: 3000 تذكرة مباعة للجمهور العام. الحضور: 2683 مشجعًا.

الأهلي x أسوان