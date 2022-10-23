نيوكاسل يُسقط توتنام في عقر داره ويقتحم المربع الذهبي

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام

فاز نيوكاسل يونايتد على مضيفه توتنام هوتسبير بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 13 للدوري الإنجليزي.

سجّل ثنائية نيوكاسل: كالوم ويلسون، وميجيل ألميرون. فيما سجّل هاري كين هدف توتنام هوتسبير الوحيد.

ليرفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 21 نقطة ويقفز إلى المركز الرابع متجاوزًا تشيلسي بفارق الأهداف.

فيما تجمّد رصيد توتنام عند 23 نقطة في المركز الثالث، ليبتعد عن مانشستر سيتي الثاني صاحب المباراة الأقل بفارق 3 نقاط.

وتعرض توتنام للخسارة الثالثة في آخر 5 جولات بالدوري الإنجليزي.

كما تجرع توتنام هزيمته الأولى في ملعبه هذا الموسم على يد نيوكاسل.

وطالب لاعبو نيوكاسل بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على إيمرسون رويال بعد 5 دقائق، لكن تقنية الفيديو أكدت قرار الحكم بعدم احتساب شيء.

سون هيونج مين ظهر في الدقيقة 11 وأهدر هدفا مؤكدا بعد تصدي نيك بوب.

ويلسون رد بدوره بتسديدة لـ نيوكاسل في الدقيقة 25، لكن هوجو لوريس تصدى.

الهجمات تواصلت، فسدد كين في الدقيقة 29، لكن بوب تألق ومنع قائد إنجلترا من التسجيل.

الشباك اهتزت أخيرا في الدقيقة 31 بعد خطأ قاتل من لوريس ليخطف منه ويلسون الكرة ويسجلها في الشباك الخالية.

ورفع ويلسون رصيده إلى 4 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد أن هز الشباك لأول مرة منذ الجولة التاسعة.

متاعب توتنام تواصلت عندما ضاعف ألميرون النتيجة بهدف من تسديدة يسارية في الدقيقة 40.

المطالبات بركلة جزاء لـ نيوكاسل على إيمرسون ظهرت مجددا في الدقيقة 52، لكن تقنية الفيديو أكدت قرار الحكم بعدم احتساب شيء مجددا.

نيوكاسل كاد أن يسجل رغم ذلك في الدقيقة 53 بتسديدة القائد فابيان شار، لكن لوريس تصدى.

المباراة اشتعلت في الدقيقة 54 عندما سجل كين الهدف الأول لـ توتنام بعد تمريرة كليمنت لونجليه.

ليصل كين إلى 10 أهداف في 12 مباراة خاضها بالدوري هذا الموسم.

وبات الموسم الحالي هو الأسرع الذي يصل فيه كين لحاجز الـ 10 أهداف.

وحاول أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام إنقاذ الموقف، فدفع بـ إيفان بيريسيتش ولوكاس مورا بدلا من ريان سيسينيون وأوليفر سكيب.

رغم ذلك، لم ينجح توتنام في العودة، وخرج نيوكاسل بنقاط ثمينة من شمال لندن.

توتنام هوتسبير الدوري الإنجليزي
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