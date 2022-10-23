تشكيل برشلونة - لاعب وسط رابع في الهجوم لمواجهة فالفيردي

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 20:04

كتب : FilGoal

بيدري و جافي - برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بلباو ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الإسباني.

وشهد التشكيل ظهور جافي في الملعب ولكن خارج ثلاثي الوسط، المكون من سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج وبيدري.

ويحل أتلتيك بلباو ضيفا على برشلونة في كامب نو، بقيادة إرنستو فالفيردي المدرب السابق للفريق الكتالوني.

أخبار متعلقة:
مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت مع نيس بسيناريو قاتل جريزمان "الأولمبي" يكسب صراع الفرنسيين وينصر أتليتكو على بيتيس فوز كبير لـ أستون فيلا في أول مباراة بعد رحيل جيرارد.. وانتصار مثير لـ فولام على ليدز 32 مباراة دون فوز.. رقم قياسي سلبي في تاريخ الدوري الإسباني

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبرتو - جول كوندي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - جافي

البدلاء: إيناكي بينيا - أرناو تيناس - هيكتور بيليرين - جيرارد بيكيه -ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - فرانك كيسي - بابلو توري - رافينيا - أنسو فاتي

جافي برشلونة أتلتيك بلباو إرنستو فالفيردي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (3) - (0) أتلتيك بلباو.. القائم يتصدى جريزمان "الأولمبي" يكسب صراع الفرنسيين وينصر أتليتكو على بيتيس 32 مباراة دون فوز.. رقم قياسي سلبي في تاريخ الدوري الإسباني كورتوا: من المستحيل إيقاف تسديدات فالفيردي في هذه الحالة أنشيلوتي: فينيسيوس يجب أن يفخر بنفسه.. وفالفيردي سيساعدني في الفوز بالرهان بدون الأفضل في العالم.. ريال مدريد يجتاز إشبيلية في الأمتار الأخيرة انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (3) - (1) إشبيلية تشكيل إشبيلية - إيسكو يعود لـ سانتياجو برنابيو
أخر الأخبار
إيفونا: أحترم جمهور الأهلي.. وهدفي تسجيل الكثير من الأهداف لـ أسوان 9 دقيقة | الكرة المصرية
ربيع ياسين: لا أنام حينما أحضر لمواجهة الأهلي.. وهذا سبب خروج إيفونا 25 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: لذلك خرج ديانج.. وهذه ليست كرة القدم التي أريدها 43 دقيقة | الكرة المصرية
رابطة الأندية مواعيد جديدة لمباريات الجولة الثالث والرابعة في الدوري 58 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (3) - (0) أتلتيك بلباو.. القائم يتصدى ساعة | الكرة الأوروبية
حمدي فتحي رجل مباراة الأهلي وأسوان ساعة | الكرة المصرية
كوكا يسجل هدفا قاتلا ويقود ألانيا سوبر للتعادل مع جالاتاسراي ساعة | الكرة الأوروبية
المساهمة رقم 97.. معلول يحطم رقمه التهديفي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 2 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 3 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 4 تعرف على التصنيف النهائي لفرق مجموعات إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك