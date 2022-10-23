تشكيل برشلونة - لاعب وسط رابع في الهجوم لمواجهة فالفيردي

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بلباو ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الإسباني.

وشهد التشكيل ظهور جافي في الملعب ولكن خارج ثلاثي الوسط، المكون من سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج وبيدري.

ويحل أتلتيك بلباو ضيفا على برشلونة في كامب نو، بقيادة إرنستو فالفيردي المدرب السابق للفريق الكتالوني.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبرتو - جول كوندي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - جافي

البدلاء: إيناكي بينيا - أرناو تيناس - هيكتور بيليرين - جيرارد بيكيه -ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - فرانك كيسي - بابلو توري - رافينيا - أنسو فاتي