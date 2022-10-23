فوز كبير لـ أستون فيلا في أول مباراة بعد رحيل جيرارد.. وانتصار مثير لـ فولام على ليدز

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 18:02

كتب : FilGoal

أولي واتكنز - أستون فيلا

حقق أستون فيلا فوزا كبيرا على برينتفورد بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب فيلا بارك في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

المباراة كانت هي الأولى لأستون فيلا بعد رحيل ستيفن جيرارد عن تدريب الفريق وتولى أرون جون دانكس قيادة المباراة.

تقدم ليون بايلي لأستون فيلا في الدقيقة الثانية بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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وأضاف داني إنجز الهدف الثاني لأصحاب الأرض مستغلا عرضية من بايلي ليضع الكرة في الشباك مباشرة.

وفي الدقيقة الـ 14 أضاف إنجز الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وأنهى أولي واتكنز رباعية أستون فيلا بعد تسديدة تابعها على ثلاثة مرات.

الفوز ربع رصيد أستون فيلا للنقطة الـ 12 في المركز الـ 14، بينما توقف رصيد برينتفورد عند النقطة الـ 14 في المركز العاشر.

ليدز × فولهام

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وحقق فولهام الفوز على ليدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب الأخير.

تقدم رودريجو مورينو برأسية في الدقيقة الـ 20 مستغلا متابعة لتسديدة عادت من الدفاع.

وتعادل أليكساندر ميتروفيتش لفولهام بالهدف الثاني برأسية بعد ركنية نفذها أندرياس بيريرا.

وأضاف بوبي ريد الهدف الثاني لفولهام في الدقيقة الـ 74 برأسية جديدة بعد عرضية أخرى من بيريرا.

وفي الدقيقة الـ 84 أضاف ويليان الهدف الثالث لفولهام.

وقلص ليدز يونايتد الفارق في الدقيقة الـ 91 بعد تبادل للكرة مع بامفورد لينهي الكرة في الشباك.

الفوز رفع رصيد فولهام للنقطة الـ 18 في المركز السابع بينما توقف رصيد ليدز عند النقطة التاسعة في المركز الـ 18.

ولفرهامبتون × ليستر سيتي

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وحقق ليستر سيتي الفوز بأربعة أهداف دون مقابل على ولفرهامبتون في مباراة أقيمت على ملعب الأخير.

تقدم يوري تيليمانس بالهدف الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة.

وأضاف هارفي بارنس الهدف الثاني لليستر في الدقيقة الـ 19 بعد تمريرة من دوسبري هال لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وفي اشوط الثاني أضاف جيمس ماديسون الهدف الثالث تحديدا في الدقيقة الـ 65 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى جيمي فاردي رباعية ليستر مستغلا عرضية من تيموثي كاستاني ليضع الكرة في الشباك الخاوية.

وارتفع رصيد ليستر للنقطة الـ 11 في المركز الـ 16 بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة التاسعة في المركز الـ 19.

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