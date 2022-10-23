قطار أرسنال يتوقف.. ساوثامبتون يفرض التعادل على متصدر الدوري الإنجليزي

أرسنال تقدّم في الشوط الأول بواسطة جرانيت تشاكا، لكن ستيوارت أرمسترونج تعادل لأصحاب الأرض في الشوط الثاني.

واكتفى أرسنال برفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول.

بينما رفع ساوثامبتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز 15.

وتقلّص الفارق بين أرسنال ومانشستر سيتي مطارده إلى نقطتين بعد الجولة 13.

وكان أرسنال قد فاز في 8 مباريات متتالية في مختلف المسابقات.

ولم يفقد أرسنال أي نقاط منذ خسارته أمام مانشستر يونايتد يوم 4 سبتمبر الماضي.

دون مفاجآت

لم يجر ميكيل أرتيتا تعديلات على تشكيله الأساسي المتوقع، ودفع بـ جابرييل جيسوس في الهجوم مدعوما بـ مارتن أوديجارد القائد.

كما شارك بن وايت كظهير أيمن، والياباني تاكيهيرو تومياسو في الجهة اليسرى.

بداية قوية

دخل أرسنال المباراة بقوة، فهدد جرانيت تشاكا بعد مرور 7 دقائق لكن جافين بازونو تصدى وحافظ على نظافة شباكه.

التهديد تواصل، فسدد أوديجارد كرة أرضية مرت بجوار مرمى ساوثامبتون.

صمود ساوثامبتون انتهى بحلول الدقيقة 11 عندما أطلق تشاكا قذيفة سكنت الشباك بعد عرضية وايت.

جيسوس بدوره بدأ سلسلة الإهدارات في الدقيقة 25، وسدد في الشباك الجانبية.

جيسوس عاد للتهديد في الدقيقة 44 لكن الحارس تصدى وأنهى الشوط الأول بفارق هدف وحيد.

وجه آخر

في الشوط الثاني ظهر أرسنال بوجه مغاير، وسمح لـ ساوثامبتون بالعودة للمباراة.

القديسون تعادلوا بواسطة أرمسترونج بعد هجمة مرتدة ناجحة وتمريرة بينية مميزة من محمد اليونسي.

أرتيتا حاول تعديل الموقف وأقحم إدي نكيتياه وكييران تييرني بدلا من جابرييل مارتينيلي ووايت، ليتحول تومياسو إلى الجهة اليمنى.

في دخل تشي آدمز وثيو والكوت في صفوف ساوثامبتون بالدقيقة 73.

تعديلات أرتيتا تواصلت في الدقيقة 83 بإقحام البرتغالي فابيو فييرا بدلا من أوديجارد.

تغييرات لم تكن كافية، ليفقد أرسنال نقطتين ثمينتين.