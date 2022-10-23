عامر حسين يكشف موعد تأجيل الدوري بسبب قمة المناخ.. وكيفية تحديد إيقاف طاهر

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن توقف مسابقة الدوري خلال الفترة من 3 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وكان من المقرر أن تقام الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري المصري خلال تلك الفترة.

ويأتي التأجيل بسبب قمة المناخ المقرر أن تنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر.

وقال عامر حسين عبر إذاعة ميجا إف إم: "كان علينا إعلان وجود تعديلات في الجولتين الثالثة والرابعة قبل انطلاق الجولة الثانية، وخلال ساعات سنعلن موقف التعديلات".

وتابع "سيحدث تعديل أمور كثيرة في الجدول بسبب وجود مواعيد لكأس مصر وكأس الرابطة لذلك يجب أن تكون هناك دراسة كاملة للوصول لأقل الأضرار".

وشدد عامر حسين "لا يمكنني التأكيد أو النفي بأن ذلك التعديل سيؤثر على ختام المسابقة يوم 30 يونيو المقبل".

وأوضح رئيس لجنة المسابقات "هناك مستجدات تحدث ولكن للأسف الناس تنسى ذلك ويقال بعدها فشلتم في عمل الجدول".

وكشف عامر حسين "بشكل عام سيكون هناك توقف خلال الفترة من 3 إلى 18 نوفمبر، سيقام فقط مباراتي بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية".

وأضاف "كان من المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب يوم 9 نوفمبر ولكن بذلك قد يتم تقديم موعد المعسكر".

وبالحديث عن عقوبة طاهر أوضح "يتحدد عقوبة اللاعب وفقا لتقرير الحكم، إذا كان المذكور ضرب الخصم بدون كرة يكون إيقاف 3 مباريات".

واختتم تصريحاته "لكن في حالة مثل طاهر محمد ذكر الحكم أنها لعب عنيف ووفقا للائحة عقوبتها إيقاف مباراتين فقط".