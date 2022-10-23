عامر حسين يكشف موعد تأجيل الدوري بسبب قمة المناخ.. وكيفية تحديد إيقاف طاهر

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 16:23

كتب : FilGoal

عامر حسين

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن توقف مسابقة الدوري خلال الفترة من 3 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وكان من المقرر أن تقام الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري المصري خلال تلك الفترة.

ويأتي التأجيل بسبب قمة المناخ المقرر أن تنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر.

أخبار متعلقة:
شكوك حول لحاق ثنائي ميلان بمباراة دوري الأبطال بسبب قمة المناخ.. رابطة الأندية تعلن تعديل في جدول الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري موعد مباريات الأحد 23 أكتوبر 2022.. الدوري المصري والمنتخب الأولمبي وسوبر جلوب ترشيحات في الجول لـ قائمة فريقك قبل الجولة الثانية من فانتازي الدوري المصري

وقال عامر حسين عبر إذاعة ميجا إف إم: "كان علينا إعلان وجود تعديلات في الجولتين الثالثة والرابعة قبل انطلاق الجولة الثانية، وخلال ساعات سنعلن موقف التعديلات".

وتابع "سيحدث تعديل أمور كثيرة في الجدول بسبب وجود مواعيد لكأس مصر وكأس الرابطة لذلك يجب أن تكون هناك دراسة كاملة للوصول لأقل الأضرار".

وشدد عامر حسين "لا يمكنني التأكيد أو النفي بأن ذلك التعديل سيؤثر على ختام المسابقة يوم 30 يونيو المقبل".

وأوضح رئيس لجنة المسابقات "هناك مستجدات تحدث ولكن للأسف الناس تنسى ذلك ويقال بعدها فشلتم في عمل الجدول".

وكشف عامر حسين "بشكل عام سيكون هناك توقف خلال الفترة من 3 إلى 18 نوفمبر، سيقام فقط مباراتي بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية".

وأضاف "كان من المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب يوم 9 نوفمبر ولكن بذلك قد يتم تقديم موعد المعسكر".

وبالحديث عن عقوبة طاهر أوضح "يتحدد عقوبة اللاعب وفقا لتقرير الحكم، إذا كان المذكور ضرب الخصم بدون كرة يكون إيقاف 3 مباريات".

واختتم تصريحاته "لكن في حالة مثل طاهر محمد ذكر الحكم أنها لعب عنيف ووفقا للائحة عقوبتها إيقاف مباراتين فقط".

الدوري المصري عامر حسين قمة المناخ
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك تشكيل سيراميكا كليوباترا – ريان وإيبوكا يقودان الهجوم الناري أمام الزمالك تشكيل الزمالك – الزناري أساسي.. وعمرو السيسي أمام سيراميكا كليوباترا البدري: مصر فقدت التوفيق بعد رحيلي لأن كرة القدم عادلة.. واستمراري في سطيف مجازفة قائمة الاتحاد السكندري - لاعبان لأول مرة تحت قيادة زوران أمام الداخلية.. وغياب الغندور مباشر تصفيات أمم إفريقيا - مصر الأولمبي ضد إسواتيني مباشر الدوري - بيراميدز (0)-(0) المصري.. القائم يتصدى بسبب قمة المناخ.. رابطة الأندية تعلن تعديل في جدول الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1982 5 دقيقة | قطر 2022
كرة يد - الترجي يهزم الخليج ويحقق خامس سوبر جلوب.. ورقم مميز لـ قداح 9 دقيقة | كرة يد
مباشر مونديال اليد - الأهلي ضد كيلسي البولندي 10 دقيقة | كرة يد
مباشر الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك 13 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل سيراميكا كليوباترا – ريان وإيبوكا يقودان الهجوم الناري أمام الزمالك 28 دقيقة | الكرة المصرية
عامر حسين يكشف موعد تأجيل الدوري بسبب قمة المناخ.. وكيفية تحديد إيقاف طاهر 30 دقيقة | الكرة المصرية
مصطفى محمد احتياطي ضد نيس 37 دقيقة | المحترفون
تشكيل الزمالك – الزناري أساسي.. وعمرو السيسي أمام سيراميكا كليوباترا 40 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 2 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 3 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي