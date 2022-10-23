البدري: مصر فقدت التوفيق بعد رحيلي لأن كرة القدم عادلة.. واستمراري في سطيف مجازفة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 15:59

كتب : FilGoal

حسام البدري مدربا لـ وفاق سطيف

انتقد حسام البدري المدير الفني لـ وفاق سطيف، قرار إقالته من تدريب منتخب مصر العام الماضي.

ورحل البدري عن قيادة الفراعنة وتم تعويضه بالبرتغالي كارلوس كيروش الذي استكمل مشوار تصفيات كأس العالم وخاض كأس الأمم الإفريقية.

وقال البدري عبر بي إن سبورتس: "يكفي أن صيغة السؤال دائمًا تكون أنني رحلت دون هزيمة عن المنتخب".

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وأضاف: "ذلك أكبر دليل على علامة الاستفهام وعلامة التعجب الكبيرة بشأن هذا القرار".

وتابع: "أمنيتي كانت أن أواصل، وكرة القدم عادلة، التوفيق يغيب عندما لا تكون القرارات دون أي أغراض، وعندما تم اتخاذ هذا القرار غاب التوفيق عن منتخب مصر".

وأشار: "كنت أتمنى التواجد واستكمال المشوار وقيادة مصر إلى كأس العالم، ذلك كان حلمي".

وأتم في هذا الصدد: "لن أقول إن اتحاد الكرة السبب، بل بعض الأفراد، التوفيق من ربنا في النهاية، هذه قصة وانتهت وكنت أتمنى تحقيق حلم الوصول، من يدري ماذا تحمل لنا الأيام المقبلة".

كما تحدث البدري عن تجربته مع وفاق سطيف الذي يقوده منذ بداية الموسم الحالي.

وقال البدري: "لم يكن لدي معلومات كافية عن موقف وفاق سطيف قبل القدوم، لم أتوقع الكثير من الأشياء".

وأشار: "وفاق سطيف لديه جماهير عظيمة، لكني وجدت الواقع مغايرا عندما جئت".

وأشار: "أغلب اللاعبين كانوا جدد وفوجئت برحيل اللاعبين أصحاب الخبرة، كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي".

وأكمل: "كما أن الموقف المالي في غاية الصعوبة، كل اللاعبين لم يتقاضوا رواتبهم أو أي مبالغ مالية حتى اللحظة".

وأكد: "الأزمة صعبة ولم أتوقع ذلك، أتمنى أن يكون هناك دعم".

وأشار بشأن استمراره من عدمه: "النجاح في كرة القدم دون إمكانيات أمر مستحيل، هذا ينطبق على كل فرق العالم".

وأتم: "إذا استمر الوضع بهذه الصعوبة فاستمراري سيكون مجازفة طائشة مني، سيكون من الصعب استمراري".

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