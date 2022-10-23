انفجار ما بعد جيرارد.. أستون فيلا يحقق رقما تاريخيا في أول 6 دقائق مع المدرب المؤقت

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 15:31

كتب : FilGoal

آرون دانكز - أستون فيلا

حقق أستون فيلا انطلاقة نارية تحت قيادة مديره الفني المؤقت آرون دانكز.

وتقدّم أستون فيلا على ضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد في ظرف ربع ساعة من بداية اللقاء.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إقالة ستيفن جيرارد وتعويضه بـ دانكز مؤقتا.

وتقدّم أستون فيلا بعد مرور دقيقتين عن طريق ليون بايلي، ثم أضاف داني إنجاز الهدف الثاني في الدقيقة السابعة.

وأكمل إنجز الثلاثية في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

وسجل أستون فيلا أول هدفين في ظرف 6 دقائق و41 ثانية، وهي أسرع ثنائية في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويخوض أستون فيلا مباراته رقم 1050 في الدوري الإنجليزي، عدد كان كافيًا ليحقق هذا الرقم القياسي للنادي أخيرًا.

ولم يفز أستون فيلا مباراة يوم الأحد منذ ديسمبر الماضي.

ودخل أستون فيلا المباراة برصيد 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات و6 هزائم هذا الموسم تحت قيادة جيرارد.

أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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