انفجار ما بعد جيرارد.. أستون فيلا يحقق رقما تاريخيا في أول 6 دقائق مع المدرب المؤقت

حقق أستون فيلا انطلاقة نارية تحت قيادة مديره الفني المؤقت آرون دانكز.

وتقدّم أستون فيلا على ضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد في ظرف ربع ساعة من بداية اللقاء.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إقالة ستيفن جيرارد وتعويضه بـ دانكز مؤقتا.

وتقدّم أستون فيلا بعد مرور دقيقتين عن طريق ليون بايلي، ثم أضاف داني إنجاز الهدف الثاني في الدقيقة السابعة.

وأكمل إنجز الثلاثية في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

6:41 - Aston Villa have scored two goals after 6 minutes and 41 seconds, the earliest they have ever scored two goals in a Premier League game, with this their 1,050th match in the competition. Liberated. pic.twitter.com/WpML4W4aoT — OptaJoe (@OptaJoe) October 23, 2022

وسجل أستون فيلا أول هدفين في ظرف 6 دقائق و41 ثانية، وهي أسرع ثنائية في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويخوض أستون فيلا مباراته رقم 1050 في الدوري الإنجليزي، عدد كان كافيًا ليحقق هذا الرقم القياسي للنادي أخيرًا.

ولم يفز أستون فيلا مباراة يوم الأحد منذ ديسمبر الماضي.

ودخل أستون فيلا المباراة برصيد 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات و6 هزائم هذا الموسم تحت قيادة جيرارد.