انتهى الدوري االإنجليزي - ساوثامبتون (1) (1) أرسنال.. تعادل مخيب

فوز كبير لأستون فيلا في أول مباراة بعد رحيل جيرارد.. وانتصار مثير لـ فولام على ليدز

قطار أرسنال يتوقف.. ساوثامبتون يفرض التعادل على متصدر الدوري الإنجليزي

انفجار ما بعد جيرارد.. أستون فيلا يحقق رقما تاريخيا في أول 6 دقائق مع المدرب المؤقت

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