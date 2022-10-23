انتهى الدوري االإنجليزي - ساوثامبتون (1) (1) أرسنال.. تعادل مخيب
الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 14:32
كتب : FilGoal
يحل أرسنال ضيفا على ساوثامبتون في الجولة 13 للدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق.65 جوووووووول أرمسترونج يدرك التعادل لـ ساوثامبتون
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق.25 جابرييل جيسوس يخترق ويسدد كرة يسارية في الشباك الخارجية
ق.11 جووووووووووووول أرسنال يفتتح التسجيل بقذيفة تشاكا بعد عرضية بن وايت
ق.9 تسديدة أرضية من أوديجارد تمر بجوار القائم
ق.7 قذيفة من تشاكا من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها جافين بازونو
بداية المباراة
**المباراة تنطلق في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة
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