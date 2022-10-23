تين هاج: كاسيميرو سيتألق أكثر مع كل مباراة.. ولا أهتم بالجدول حاليا

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 14:09

كتب : FilGoal

احتفال برونو فيرنانديز مع كاسيميرو

يؤمن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بأن لاعبه البرازيلي كاسيميرو سيتألق أكثر مع توالي المباريات، مؤكدا على أنه لا يهتم كثيرا بموقف فريقه في جدول الدوري الإنجليزي حاليا.

وسجل كاسيميرو هدفا خطف به نقطة ثمينة من قمة تشيلسي ويونايتد في الجولة 13 من المسابقة، ليتمسك يونايتد بالمركز الخامس، بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وقال تين هاج: "أداء كاسيميرو يتحسن من مباراة لأخرى، أمام تشيلسي استطاع أن يسجل هدف التعادل. هذا الهدف يعطي الفريق ويعطيه ثقة أكبر".

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وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه "نحتاج لمثل هذه الضربات الرأسية، لقد كانت رأسية رائعة".

وتابع "يمكنك أن ترى كم هو مهم للفريق، وأعتقد أنه قدم أداء ممتازا ضد تشيلسي".

اللاعب البالغ من العمر 30 عاما انضم إلى يونايتد قادما من ريال مدريد في الصيف.

وأكمل "لقد بدأ يتكيف بشكل جيد مع الدوري الإنجليزي، وسيتحسن مردوده أكثر مع كل مباراة. أنا واثق من ذلك".

وعن ترتيب الفريق في الجدول، أوضح "نحن نريد أن نفوز في كل مباراة بطبيعة الحال، ونريد أن نطور من أداء الفريق".

وأردف "أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح، وسنرى أين سيكون موقعنا بالجدول في مارس أو أبريل".

وأتم "الطريق لا يزال طويلا، لذلك لا أهتم بجدول الترتيب كثيرا الآن، ما يهمني الآن هو تقدم الفريق وتطوره".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة شيريف تراسبيول في الدوري الأوروبي الخميس المقبل.

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