تشكيل المصري - 3 تغييرات أمام بيراميدز.. الجلاسي وبو بكر أساسيان

يظهر عماد الدين بو بكر المدافع الجزائري للمرة الأولى بقميص المصري عند مواجهة بيراميدز.

ويلعب المصري ضد بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

وأجرى إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري 3 تغييرات عن التشكيل الأساسي لمواجهة سيراميكا كليوباترا الأخيرة.

إذ يشارك كل من فريد شوقي وعماد بو بكر وإلياس الجلاسي بدلا من حسن علي وأحمد الشيخ وفرانك إيتوجا.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حارس المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - محمد دبش - إسلام أبو سليمة - عماد بو بكر - حسين السيد

الوسط: فريد شوقي - إيزي إيميكا - إلياس الجلاسي - عبد الرحيم دغموم

الهجوم: مروان حمدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عصام ثروت - عمرو موسى - محمد جريندو - محمد عنتر - عمرو مرعي - أحمد الشيخ - عمرو طارق - إسلام عطية - فرانك إيتوجا.

وكان المصري قد خسر أمام سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الافتتاحية.