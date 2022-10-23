التشكيل - ساكا ومارتينلي يقودان أرسنال أمام ساوثامبتون.. وبارتي في الوسط

يقود الثنائي بوكايو ساكا وجابرييل مارتينلي أرسنال أمام ساوثامبتون ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحل أرسنال ضيفا على ساوثامبتون بحثا عن مواصلة الانتصارات في الدوري.

وحقق أرسنال الفوز في آخر أربع مباريات خاضهم الفريق في المسابقة وكان آخرهم ضد ليدز.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: بين وايت – جابريال – ويليام ساليبا – تاكاهيرو توميساو

الوسط: جرانيت تشاكا – توماس بارتي – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل جيسوس – جابرييل مارتينلي

وينفرد أرسنال بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 27 نقطة من 10 مباريات وبمباراة أقل عن ملاحقيه.

ومنذ خسارة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الرابع من سبتمبر حقق الفريق الفوز في أربع مباريات متتالية.

وجاءت انتصارات أرسنال المتتالية في الدوري على حساب كل من برينتفورد وتوتنام وليفربول وليدز.