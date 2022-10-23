بسبب قمة المناخ.. رابطة الأندية تعلن تعديل في جدول الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن إجراء تعديل في جدول مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري.

ويأتي قرار رابطة الأندية بسبب استضافة مصر لقمة المناخ.

وكشف أحمد دياب عبر حساب رابطة الأندية: "هناك تعديل في جدول مباريات الجولة الثالثة والرابعة من الدوري".

وأوضح "يأتي ذلك بسبب الحدث العالمي باستقبال قمة المناخ".

وتستضيف مدينة شرم الشيخ في مصر قمة المناخ العالمية خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وكان من المقرر أن تنطلق الجولة الثالثة من الدوري يوم 3 من شهر نوفمبر على أن تختتم بمواجهة الزمالك ضد بيراميدز يوم 6 من الشهر نفسه.

أما الجولة الرابعة فكان مقررا لها الانطلاق يوم 7 نوفمبر ولمدة ثلاثة أيام باستثناء مباراتي بيراميدز وفيوتشر بسبب مشاركتهما في بطولة الكونفدرالية.

وتقام مواجهتي فيوتشر ضد أسوان، وبيراميدز أمام البنك الأهلي يوم 23 من شهر نوفمبر المقبل.