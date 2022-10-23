رغم هدفه الرائع.. جوارديولا: دي بروين لا يقدم أفضل مستوياته

يؤمن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن لاعبه كيفن دي بروين لا يقدم أفضل مستوياته هذه الأيام، رغم الهدف الرائع الذي سجله أمام برايتون.

وأنهى دي بروين مباراة برايتون عمليا، حين سجل الهدف الثالث في الفوز 3-1 ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي بتسديدة رائعة.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كيفن يستطيع أن يكون أفضل، إنه لا يلعب في أفضل مستوياته، سجل هدفا رائعا لكنه لا يقدم أفضل ما لديه".

وأضاف المدرب الإسباني "دي بروين يعلم ذلك، لا أحتاج أن أقول ذلك له، هذا ليس الأفضل".

وأكمل "هدفه لا يصدق، وبفضله نجونا في أخر 15 دقيقة عندما كانت المباراة مفتوحة أكثر".

وتابع بيب "شعر اللاعبون في غرفة الملابس بمدى الصعوبة التي تنتظرهم في الشوط الثاني".

واستمر "نقطة التحول في الشوط الثاني عندما جاءت الفرصة لرياض محرز التي عادة لا يهدرها، لكن لأنها كرة القدم هذا يحدث، وبعدها بدقيقة استقبلنا الهدف".

وأتم "في هذه اللحظة كانوا أفضل، لكن سدد دي بروين كرة رائعة لذلك انتصرنا".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 26 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الثامن.

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