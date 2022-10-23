إريكسن: الأهداف المتأخرة تثبت قوة شخصية مانشستر يونايتد

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 11:34

كتب : FilGoal

احتفال أنتوني مع جماهير مانشستر يونايتد

يؤمن كريستيان إريكسن لاعب وسط مانشستر يونايتد بأن هدف التعادل المتأخر الذي سجله فريقه في شباك تشيلسي يثبت قوة شخصية الشياطين الحمر.

جورجينيو تقدم لتشيلسي في الدقيقة 87 من قمة الجولة 13 بالدوري الإنجليزي لكن هدف كاسيميرو في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع خطف نقطة التعادل بملعب ستامفورد بريدج.

وقال إريكسن في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ركلة الجزاء التي احتسبت علينا كانت بمثابة صفعة قوية لنا، لذلك كان هدف التعادل مهما".

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وأضاف "يا لها من رأسية قوية للغاية، هذا الهدف يثبت قوة شخصية الفريق".

وأكمل "أعتقد أن هذا ما تأتي الجماهير إلى الملعب لتشاهده، وهذا ما نريد أن نحققه كلاعبين".

وتابع "نريد أن نمتع الجماهير ونحتفل معهم بتسجيل الأهداف. كما قلت، لقد كان توقيتا مثاليا لإدراك التعادل والاحتفال بالهدف مع الجماهير في المدرجات".

وواصل "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد للغاية في معظم فترات الشوط الأول، لقد خلقنا عدة فرص وكنا الفريق المسيطر على مجريات اللعب".

وشدد الدنماركي "أعتقد أننا كان يجب أن نسهل من مهمتنا في الشوط الأول بتسجيل هدف أو اثنين".

واستمر "نطمح دائمًا إلى الأفضل. ربما لم نخرج من المباريات الثلاث الماضية بالعلامة الكاملة، ولكن بإمكاننا أن نفخر بما حققناه".

وأتم "لقد قدمنا أداءً مثاليًا يوم الأربعاء الماضي ضد توتنام، وكان يمكننا إسقاط تشيلسي، أثق أننا نسير على الطريق الصحيح".

وتعادل يونايتد مع نيوكاسل بدون أهداف في أولد ترافورد، ثم فاز على توتنام بهدفين دون رد في مسرح الأحلام أيضا، قبل أن يتعادل مع تشيلسي بهدف لمثله.

يذكر أن تشيلسي لم ينجح في الفوز على مانشستر يونايتد على ستامفورد بريدج منذ 2017.

مانشستر يونايتد كريستيان إريكسن تشيلسي
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