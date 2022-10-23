تقييم صلاح أمام نوتنجهام من الصحف الإنجليزية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 10:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح - نونتنجهام وليفربول

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل بشباك نوتنجهام فورست الذي لعب ضده لأول مرة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بخسارة الحمر 0-1.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نوتنجهام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول، كان الحارس أليسون بيكر، فوصل متوسط تقييمه لـ7.7 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد متوقف عند 9 أهداف.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 269 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 164 هدفا وأرسل 67 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول نوتنجهام فورست
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