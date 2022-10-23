في الجول يكشف - سبب يمنع تلبية طلب الزمالك بتخفيض سعر تذاكر الدوري

تقدم نادي الزمالك بطلب رسمي إلى شركة تذكرتي لتوحيد أسعار تذاكر الفريق في مسابقة الدوري، لكن هناك سبب يمنع تلبية طلب الأبيض، فما هو؟

وأرسل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خطابا رسميا لشركة تذكرتي يطالب فيه بطرح تذاكر مباريات الفريق لجماهير النادي بسعر موحد. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن تحديد أسعار تذاكر مباريات الدوري وكأس الرابطة من اختصاص رابطة الأندية المحترفة وليس الأندية، ويكون السعر موحد لجميع المباريات.

فيما تكون مباريات كأس مصر من اختصاص اتحاد الكرة.

أما الأندية مسؤولة عن تحديد أسعار تذاكر المباريات القارية فقط.

ويلعب الزمالك غدا الأحد مع سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي.

وتحدث مرتضى لقناة الزمالك التليفزيونية في وقت سابق قائلا: "التذكرة الموسم الماضي في الدوري كانت بـ75 جنيه والموسم الحالي بـ50 جنيه".

وأردف "من المباراة المقبلة بـ20 جنيه موحدة فالزمالك غني بجماهيره، أنا هنا من أجل البسطاء والجماهير العظيمة".

وكان الزمالك فاز في مباراته الأولى على سموحة بهدفين مقابل لا شيء.