في خطاب رسمي.. مرتضى منصور يطلب توحيد أسعار تذاكر جماهير الزمالك بسعر مخفض

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 23:08

كتب : إبراهيم رمضان

مؤتمر مرتضى منصور في نادي الزمالك

أرسل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خطابا رسميا لشركة تذكرتي يطالب فيه بطرح تذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم لجماهير النادي بسعر موحد.

ويلعب الزمالك غدا الأحد مع سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

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"السادة شركة تذكرتي .. تحية طيبة وبعد، أهدي سيادتكم خالص تحياتي وتحيات أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، يرجى التكرم بالموافقة على طباعة وطرح التذاكر الخاصة بدخول جماهير نادي الزمالك لمباريات الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بسعر موحد (20 جنيه ) لجماهير نادي الزمالك في الدوري العام وكأس مصر وبطولة أفريقيا 2022-2023.

"وبرجاء فتح السيستم طبقا لما سبق وذلك تسهيلا وتيسيرا على جماهير نادي الزمالك في الحصول على تذاكر المباريات القادمة خلال الموسم الحالي، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام".

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وتحدث مرتضى لقناة الزمالك التليفزيونية في وقت سابق قائلا: "التذكرة الموسم الماضي في الدوري كانت بـ75 جنيه والموسم الحالي بـ50 جنيه".

وأردف "من المباراة المقبلة بـ20 جنيه موحدة فالزمالك غني بجماهيره، أنا هنا من أجل البسطاء والجماهير العظيمة".

وعن المباريات التي تقام خارج القاهرة واصل رئيس الزمالك حديثه "في كل الملاعب خارج القاهرة سينتقل الجمهور على حساب نادي الزمالك".

وأتم "لو ستذهب للمحلة أو الإسكندرية أو برج العرب فالحافلات ستكون من نادي الزمالك مع وجود وجبات لأعظم جمهور في العالم وهو جمهور الزمالك وهذا أقل شيء أقدمه لهم".

وكان الزمالك فاز في مباراته الأولى على سموحة بهدفين مقابل لا شيء.

الزمالك الدوري المصري مرتضى منصور
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