محمد معروف حكما لمباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك
السبت، 22 أكتوبر 2022 - 22:49
كتب : FilGoal
يدير محمد معروف مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك في الجولة الثانية من الدوري المصري تحكيميا.
ويلتقي سيراميكا كليوباترا والزمالك غدا الأحد في الخامسة مساءً على استاد القاهرة الدولي.
ويعاون معروف كل من: رجب محمد ومصطفى حسين.
ويتواجد أسامة إسماعيل كحكم رابع.
فيما يتواجد وائل فرحان على تقنية الفيديو ويعاونه هاني عبد الفتاح.
وأدار معروف مباراة أسوان والاتحاد الافتتاحية للموسم والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.
وأدار معروف الموسم الماضي 3 مباريات للزمالك حقق الأبيض خلالها الفوز جميع.
فيما حقق معه سيراميكا كليوباترا الفوز في مباراة وتعادل في أخرى وخسر أخرى.
وبدأ الزمالك موسمه بالفوز على سموحة بنتيجة 2-0.
وانتصر سيراميكا على المصري بنتيجة 3-0.
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