تين هاج: كان يجب أن نسجل في الشوط الأول.. والنقطة مستحقة للجميع

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 22:04

كتب : FilGoal

تين هاج - مدرب مانشستر يونايتد

أشاد الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بفريقه بعد التعادل مع تشيلسي مشيرا إلى أنه لم يكن يستحق الخسارة.

وتعادل مانشستر يونايتد مع تشيلسي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "يجب أن أشيد بشكل كبي بفريقي بعد القتال للمباراة الرابعة في 10 أيام، ترى الروح وكيف يتعاملون مع الانتكاسات. إنه امر جيد للغاية".

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وواصل "الشوط الأول كان لراشفورد فرصتان كبيرتان وأنتوني واحدة. عليك أن تسجل أهدافا في مثل هذه اللحظات لأنه في المباريات الكبرى ثلاث فرص هو أمر كبير. عليك أن تسجل".

وتابع "قبل ثماني دقائق من نهاية الشوط الأول، واجهنا بعض المتاعب لكن الدفاع في الشوط الثاني لم تكن لدينا مشاكل. لم نخلق فرصا كبيرة، لكن تشيلسي لم يقم بذلك أيضا".

واستكمل "أعتقد أنها نتيجة عادلة. كنت سأصاب بخيبة أمل إذا ذهبنا بدون نقطة لأننا لم نستحق ذلك. في نهاية أسبوع صعب عدنا بنقطة".

وأتم عن فاران "من الصعب تحديد الوضع الآن لأنه بعد وقت قصير من المباراة. علينا أن ننتظر 24 ساعة وبعد ذلك سنعرف".

وغادر فاران الملعب باكيا بسبب الإصابة في الدقيقة 60 من المباراة.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة شيريف تراسبيول في الدوري الأوروبي الخميس المقبل.

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