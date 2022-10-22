بوتر: لا يمكنني القول أننا نستحق الفوز.. النقطة عادلة

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 21:30

كتب : FilGoal

جراهام بوتر مدرب تشيلسي

مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي
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