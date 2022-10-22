تشكيل إشبيلية - إيسكو يعود لـ سانتياجو برنابيو
السبت، 22 أكتوبر 2022 - 20:07
كتب : FilGoal
يعود إيسكو لملعب سانتياجو برنابيو مرة أخرى ولكن تلك المرة في مواجهة ريال مدريد.
ويحل إشبيلية ضيفا على ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.
وشهد التشكيل مشاركة إيسكو بشكل أساسي في هجوم إشبيلية بجانب إريك لاميلا.
وجاء التشكيل بالكامل كالآتي
الحارس: ياسين بونو
الدفاع: خيسوس نافاس - جونالزو مونتييل - نيمانيا جوديلي - ماركاو - أليكس تيليس
الوسط: أوليفير توريس - إيفان راكيتيتش - جوان جوردان
الهجوم: إريك لاميلا - إيسكو.
ويحتل إشبيلية المركز الـ 13 في جدول الترتيب بصيد 10 نقاط.
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