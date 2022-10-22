الأم تفوز على الزوجة.. ميلان يتفوق على مونزا برباعية

"دائما ما تفوز الأم" هكذا صدق أدريانو جالياني.. انتصر ميلان على مونزا في الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي بملعب سان سيرو بنتيجة 4-1.

أدريانو جالياني المدير التنفيذي الحالي لمونزا والسابق لميلان طيلة 30 عاما، تواجد في سان سيرو بصفته الرسمية مع مونزا اليوم السبت.

لكن جالياني قبل المباراة قال لشبكة سبورت إيطاليا: "الاختيار بين ميلان ومونزا مثل الاختيار بين الأم والزوجة؟ الأمر مثل الاختيار بين أمين، لكن بين الأم والزوجة، دائما ما تفوز الأم".

الأم انتصرت بنتيجة عريضة دون أي مفاجآت من الزوجة في اللقاء الأول بينهما في الدوري الإيطالي.

سجل أهداف ميلان: براهيم دياز (2) وديفوك أوريجي ورافائيل لياو، بينما سجل فيليبو رانوكيا هدف الضيوف الوحيد.

فوز زاحم به ميلان نابولي في الصدارة برصيد 26 نقطة، إذ سيلتقي البارتينوبي مع روما غدا الأحد في دربي الشمس.

بينما تكبد مونزا هزيمته في الموسم وتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

التشكيل

بدأ ديفوك أوريجي المباراة أساسيا لأول مرة مع ميلان هذا الموسم.

بينما شارك سيمون كيير وسيرجينيو ديست وجونيور ميسياس بعد تعافيهم من إصابات مختلفة في التشكيل الأساسي.

ديفوك أوريجي في التشكيل الأساسي لميلان لأول مرة هذا الموسم ⚫️🔴#السبت_الكروي pic.twitter.com/vafJnHDFJm — FilGoal (@FilGoal) October 22, 2022

وصف المباراة

انتظر ميلان 16 دقيقة فقط من أجل تسجيل أول أهدافه في اللقاء.

تمريرة طولية من تشيبريان تاتاروشانو إلى براهيم دياز عند منتصف الملعب، الإسباني تسلم الكرة وتوغل في العمق حتى وصل لمنطقة وسدد من داخلها مسجلا هدف ميلان الأول.

هدف يشبه كثيرا الهدف الذي سجله ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ليصبح تاتاروشانو أول حارس في الدوري الإيطالي الموسم الحالي يصنع هدفا، والخامس في الدوريات الخمس الكبرى.

في الدقيقة 24 كاد ستيفانو سينسي أن يسجل هدف التعادل بتسديدة قوية لكن كرته وجدت تاتاروشانو لها بالمرصاد.

وتألق الحارس الروماني بالتصدي لرأسية كارلوس أوجوستو من داخل منطقة الست ياردات في الدقيقة 27.

عاد ميلان للتهديد من جديد بتسديدة من أوريجي من داخل منطقة الجزاء جاءت في الشباك الخارجية في الدقيقة 33.

وقبل 4 دقائق على نهاية اللقاء، تلقى دياز تمريرة من داخل منطقة الجزاء واستدار وسدد كرة على يمين الحارس بعد تمريرة عرضية من أوريجي.

في الشوط الثاني شارك بيير كالولو بدلا من ديست.

وفي الدقيقة 53 تعرض براهيم دياز لإصابة عضلية لم يستطع استكمال المباراة بسببها وخرج ليعوضه البلجيكي شارل دي كيتلاري.

وأجرى ستيفانو بيولي تغييرين جديدين بمشاركة ماتيو جابيا ورافائيل لياو بدلا من كيير وريبتيش بعد مرور ساعة من عمر اللقاء.

وسجل أوريجي أول أهدافه مع ميلان بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 65.

رد الضيوف جاء بطريقة رائعة بتسديدة من ركلة حرة مباشرة سددها فيليبو رانوكيا سكنت الشباك في الدقيقة 70.

وأنهى رافائيل لياو اللقاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من ثيو هيرنانديز في الدقيقة 84.

ورفع البرتغالي رصيده إلى 5 أهداف في صدارة هدافي ميلان، وخلفه جيرو وبراهيم دياز برصيد 4 أهداف لكل لاعب.

المباراة انتهت بفوز ميلان أمام أنظار جالياني، وبنتيجة كبيرة، لأن "الأم دائما ما تنتصر".