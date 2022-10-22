كولر ينفي الإدلاء بتصريحات عن لاعبي الأهلي لـ الإعلاميين

أوضح مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي حقيقة الحديث عن لاعبي الفريق وخاصة المهاجمين لأحد الإعلاميين.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي: "نفى كولر المدير الفني للأهلي، خلال اجتماعـه التحضيري مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمباراة الغـد مـع أسـوان فـي الـدوري، أن يكـون قد التقـى أيا مـن الإعلاميين أو تحدث معه فـي أمـور تخص لاعبي الفريق وخاصة مهاجميه".

وأضاف "سواء بشكل مباشر أو عـن طـريـق وسيط. مؤكـدا أن الأمـور الفنية تخصه وجهازه المعاون، ولا مجال للحديث عنها فـي الإعلام أو حتى في الجلسات الخاصة".

ويستعد الأهلي للقاء أسوان في الجولة الثانية من الدوري المصري غدا الأحد.

وانتصر الأهلي على الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري بهدف دون رد سجله شادي حسين.

وأدى الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش، وقبل انطلاق التدريبات عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وعقب المحاضرة خاض لاعبو الأهلي فقرة إحماء أعقبتها تدريبات الكرة، والتي اشتملت على الجزء الخططي الذي يرغب الجهاز الفني في تنفيذه خلال مباراة أسوان.