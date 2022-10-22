دي بروين: هالاند يفعل ما يطلب منه.. وهكذا سجلت هدفي

أبدى كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي سعادته عقب فوز الفريق على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دي بروين في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "الشوط الأول كان تحت سيطرتنا ولم نسمح لهم باللعب".

وأضاف "كان يجب أن نسجل ونجعلها 3-0 قبل نهاية هذا الشوط، ولكنهم سجلوا وجعلوها 2-1 (في الشوط الثاني)".

وأوضح "لقد كانت مباراة معقدة ولكن الهدف الثالث بالتأكيد أنهاها".

وسجل دي بروين الهدف الثالث بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وعن هدفه قال البلجيكي: "تلقيت الكرة من برناردو سيلفا ونظرت في خياراتي، كنت أملك مساحة جيدة فسددت وذهبت الكرة بشكل مثالي".

أما عن زميله إرلينج هالاند صاحب الهدفين الأول والثاني قال: "إنه هنا لتسجيل الأهداف وهو يحظى بموسم جيد للغاية. لقد ساعدنا على الفوز بالمباريات".

واختتم "إنها فقط البداية. هو يفعل ما يُطلب منه. الفريق يلعب بشكل جيد في الوقت الحالي وهذا كل ما يمكننا فعله".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 26 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الثامن.