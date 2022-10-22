جوارديولا: هالاند ليس الأفضل.. وجودة برايتون مذهلة

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته عقب فوز الفريق على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "لقد قرر برايتون اللعب بدفاع رجل لرجل، وكنا محظوظين بجودة الهدف الثالث".

وأضاف "عانينا بعض الشيء، فهي واحدة من أصعب المباريات التي يمكن خوضها في اللحظة الحالية ولكننا حصلنا على النقاط الثلاث بعد الخسارة في أنفيلد (أمام ليفربول)".

وتابع "برايتون فريق جيد للغاية ولديه جودة مذهلة. في بعض اللحظات يجب أن نتحلى بالمرونة، وعلمنا أن المباراة ستكون صعبة إلى نهايتها".

وأوضح جوارديولا "كيفن (دي بروين) سجل هدفا رائعا ولولاه لكنا نقاتل حتى النهاية لتفادي التعادل أو الخسارة. أحيانا من المهم أن تفهم المباراة التي يجب عليك خوضها".

وعن إرلينج هالاند صاحب الهدفين الأول والثاني قال بيب: "بالتأكيد الأرقام مذهلة ولا توجد أي شكوك بشأن جودته. هو ليس أفضل مهاجم عملت معه ولكنه واحد من أفضل من رأيتهم بالتأكيد".

واختتم "إنه طموح للغاية وساعدنا على الفوز بهذه المباراة".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 26 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الثامن.