ميلنر: لدينا الليلة فقط لنشعر بالإحباط

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 19:08

كتب : FilGoal

جيمس ميلنر

أبدى جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول شعوره بالاستياء عقب خسارة الفريق أمام نوتنجهام فورست بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ميلنر في تصريحاته لقناة "بي تي سبورت" عقب المباراة: "لم نقدم الأداء المطلوب بوضوح".

وأضاف "كان لدينا العديد من الفرص للتسجيل ولم نستغلها. لم نكن جيدين في التعامل مع الكرات الثانية ولم نخلق ما يكفي من الفرص منها".

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وأوضح "أليسون بيكر قدم عدة تصديات جيدة ولكن كان يمكننا الدفاع بشكل أفضل".

وتابع "فعلنا كل ما نريده عدا وضع الكرة في الشباك".

وعن اجتياز هذه الهزيمة اختتم ميلنر "في هذه المرحلة تصبح المباريات صعبة ومتلاحمة. لدينا الليلة فقط لنشعر بالإحباط وعلينا التخلص من ذلك والمحاولة مجددا".

وفشل ليفربول في تحقيق فوزه الأول على ملعب سيتي جراوند في تاريخ مبارياته بـ الدوري الإنجليزي لتستمر العقدة.

وسجل النيجيري تايو أوونيي هدف المباراة الوحيد بعدما استغل خطأ مدافعي ليفربول عند الدقيقة 55.

وخسر ليفربول للمرة الثالثة خلال 6 مباريات خاضها ضد نوتنجهام فورست على ملعب سيتي جراوند وتعادل في مثلهم بتاريخ منافسات الدوري الإنجليزي

وتأخر الريدز في النتيجة للمرة التاسعة خلال 12 مباراة خاضها بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

فيما حقق نوتنجهام فورست الفوز الأول منذ الفوز على وست هام في الجولة الثانية من المسابقة بهدف دون رد منذ 69 يوما.

بهذه النتيجة توقف رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز السابع بترتيب الدوري الإنجليزي.

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