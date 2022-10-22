انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1) - (1) مانشستر

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 18:26

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد مع كيبا - مانشستر أمام تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: أنتوني يهدر انفرادا بالمرمى أمام كيبا وتسديدة يمينية بجوار القائم

ق40: إريكسن يسدد من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم

ق38: تسديدة من أوباميانج بعد عرضية من ستيرلنج جاءت بجوار القائم

ق35: دخول كوفاسيتش وخروج كوكوريا

ق34: تسديدة من سانشو سهلة في يد كيبا

ق32: راشفورد يتوغل ويسدد من خارج منطقة الجزاء وكيبا يتصدى

ق27: تمريرة سحرية من برونو إلى راشفورد وكيبا يخرج من مرماه لينقذهدفا مؤكدا

ق13: تمريرة من برونو فيرنانديز إلى أنتوني الذي سدد يسارية أنقذها كيبا إلى ركنية

ق8: تمريرات بين لاعبي مانشستر يونايتد تنتهي عند لوك شاو الذي توغل وسدد من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم

بداية المباراة

مانشستر تشيلسي الدوري الإنجليزي
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