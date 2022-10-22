انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1) - (1) مانشستر
السبت، 22 أكتوبر 2022 - 18:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45: أنتوني يهدر انفرادا بالمرمى أمام كيبا وتسديدة يمينية بجوار القائم
ق40: إريكسن يسدد من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم
ق38: تسديدة من أوباميانج بعد عرضية من ستيرلنج جاءت بجوار القائم
ق35: دخول كوفاسيتش وخروج كوكوريا
ق34: تسديدة من سانشو سهلة في يد كيبا
ق32: راشفورد يتوغل ويسدد من خارج منطقة الجزاء وكيبا يتصدى
ق27: تمريرة سحرية من برونو إلى راشفورد وكيبا يخرج من مرماه لينقذهدفا مؤكدا
ق13: تمريرة من برونو فيرنانديز إلى أنتوني الذي سدد يسارية أنقذها كيبا إلى ركنية
ق8: تمريرات بين لاعبي مانشستر يونايتد تنتهي عند لوك شاو الذي توغل وسدد من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم
بداية المباراة