قوة هالاند المفرطة تعيد مانشستر سيتي لطريق الانتصارات على حساب برايتون

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 17:56

كتب : FilGoal

هالاند يسجل مع مانشستر سيتي أمام برايتون

عاد مانشستر سيتي لسكة الانتصارات على حساب برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

سجل لمانشستر سيتي إرلينج هالاند هدفين وكيفن دي بروين، بينما أحرز ليوناردو تروسارد هدف برايتون الوحيد.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 26 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الثامن.

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التشكيل

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أحداث المباراة

تبادل كلا الفريقين المحاولات في البداية دون خطورة تذكر على المرمى حتى أخطأ إديرسون في تشتيت الكرة مع الدقيقة 12 لتصل الكرة إلى ويلباك الذي سدد ولكن كرته جاءت فوق العارضة.

وطالب لاعبو مانشستر سيتي بركلة جزاء لصالح هالاند بعد تدخل من الحارس روبرت سانشيز ولكن تقنية الفيديو أقرب بصحة التدخل.

دقيقة واحدة بعد ذلك، وسجل إرليند هالاند الهدف الأول في المباراة بعد تمريرة طولية من الحارس إديرسون ومرواغة لسانشسيز ثم تسديدة في الشباك.

وفي الدقيقة 32، أنقذ سانشيز برايتون من الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من كيفين دي بروين أبعدها إلى ركلة ركنية.

وقبل نهاية الشوط الأول بأربعة دقائق، عاد الحكم كريج باوسون لتقنية الفيديو ليحتسب ضربة جزاء بعد تدخل من دانك على برنادو سيلفا ليحولها هالاند إلى الشباك مسجلا هدفه الـ17 في الدوري هذا الموسم.

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برايتون بدأ الشوط الثاني بشكل أفضل محاولا تقليص الفارق وهدد مرمى مانشستر سيتي.

وبعد ثماني دقائق على بداية الشوط الثاني، سجل ليوناردو تروسارد هدف تقليص الفارق بتسديدة قوية من على يمين إديرسون.

وعاد ماك أليستر ليهدد مرمى مانشستر سيتي من جديد بتسديدة قوية في الدقيقة 68 ولكنها جاءت فوق العارضة.

وأهدر ليوناردو تروسارد فرصة هدف التعادل بعدها مباشرة بانطلاقة داخل منطقة الجزاء ثم تسديدة نجح إديرسون في التصدي لها.

كيفن دي بروين تدخل في الوقت المناسب لينهي المباراة إكلينيكيا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مع الدقيقة 74 سكنت شباك سانشيز.

الهدف هو الـ24 لكيفن دي بروين من خارج منطقة الجزاء منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي أكثر من أي لاعب آخر خلال هذه الفترة.

ولم تسفر المباراة عن جديد ليعود مانشستر سيتي لسكة الانتصارات من جديد في ملعب الاتحاد.

مانشستر سيتي برايتون الدوري الإنجليزي
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